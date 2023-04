„You never talk alleng“, Folge 32 : Warum Julian Schwermann seinen Vertrag in Aachen sofort verlängert hat

Diese Woche im Podcast zu Gast: Mittelfeldspieler Julian Schwermann Foto: AZ/Engels, Peter

Audio Aachen Ein bodenständiger Sauerländer mit schwarz-gelbem Herzen. Julian Schwermann hat sich sehr bewusst für Aachen entschieden. Was er mit der Alemannia noch erreichen will und wie er seine Rolle am Tivoli sieht, erzählt er im Podcast.

Er musste nicht lange überlegen, seinen Vertrag bei Alemannia Aachen um eine weitere Saison zu verlängern. Er fühle sich sehr wohl hier, auf dem Tivoli, in der Stadt, mit der Mannschaft und den Fans, erzählt der 23-jährige Mittelfeldspieler aus Sundern in unserem Podcast „You never talk alleng“. Er ist froh, dass die lange Verletzungspause hinter ihm liegt und er das Team wieder unterstützen kann.

Seine Aufgabe in der Mannschaft sieht er darin, in der Mitte für Ordnung zu sorgen, den Rhythmus vorzugeben. Dabei helfen ihm der gute Zusammenhalt und Mitspieler, auf die er sich verlassen kann, sagt er. Wichtig sind für ihn auch erfahrenere Spieler wie Kapitän Marco Müller oder auch andere im Mittelfeld wie David Sauerland oder Uli Bapoh, die er noch aus Dortmunder Zeiten kennt.

Die neun Jahre in der Jugend von Borussia Dortmund haben ihn sehr geprägt, hier hat er viel gelernt und auch Erfolge gefeiert, darunter die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren 2017, die sie im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern klargemacht haben – einer seiner bisher größten Fußball-Momente. Auch an seine Einsätze als U18-Nationalspieler denkt er gerne zurück. Und an die Zeit beim Drittligisten SC Verl.

Schwermann liebt Traditionsvereine und die besondere Atmosphäre auf dem Tivoli. Er hat noch eine Menge vor mit der Alemannia, möchte mit Aachen kommende Saison das Ziel Aufstieg angehen und um die vorderen Plätze mitspielen. Wer und was ihn am meisten geprägt hat, mit wem er in der Kabine den meisten Spaß hat und was er abseits vom Platz gerne macht, erzählt er in der neuen Folge unseres Podcasts.

INFO Jeden Mittwoch um 16 Uhr „You never talk alleng“ erscheint jeden Mittwoch um 16 Uhr. Zu hören ist der Podcast auf unserer Webseite, auf Spotify, bei Apple, bei Amazon Music und auch auf YouTube.