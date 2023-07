Bilanz Verbraucherzentrale Aachen : Folgen der Energiekrise werfen viele Fragen auf

Hohe Kosten: Die Energiepreiskrise und daraus resultierende Verunsicherungen waren 2022 ein Schwerpunkt in der Arbeit der Verbraucherzentrale Aachen. Foto: imago images/Shotshop/Wolfilser via www.imago-images.de

Aachen Die hohen Energiepreise und die gestiegene Inflation führen zu einer großen Verunsicherung bei vielen Menschen. Das zeigt die Bilanz der Verbraucherzentrale Aachen für das vergangene Jahr.

Mehr als 7000 Ratsuchende haben sich im vergangenen Jahr an die Verbraucherzentrale in Aachen gewandt und dort aktuelle Informationen und rechtliche Beratung erhalten. „Zusätzlich zur Pandemie haben wir ein Krisenjahr erlebt, das bei vielen Menschen bestehende Probleme verschärft und neue aufgetan hat“, sagte Jutta Reimnitz, Leiterin der Beratungsstelle, bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2022.

Im Schnitt dreimal mehr als zuvor mussten die Haushalte 2022 für Gas bezahlen, für Strom etwa doppelt so viel. Nicht nur Menschen mit geringen Einkommen habe das in finanzielle Nöte gebracht. Bei den Beratungen in der Verbraucherzentrale ging es um die Rechtmäßigkeit von Preiserhöhungen, die Korrektheit von Abschlagsberechnungen, mögliche Sozialleistungen, drohende Energiesperren durch die Versorger. Zugleich seien auch Informationen zum Energiesparen und zu Investitionen in energetische Sanierungen und erneuerbare Energien sehr gefragt gewesen.