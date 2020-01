Noch 3000 Euro benötigt : Aachener Chor Flow sammelt Geld für das zweite Album

Info

Unter der Internetadresse www.startnext.com/flow-your-mind kann man sich als Unterstützer der Crowdfunding-Aktion von „Flow“ registrieren. Entweder gibt man eine Spendensumme an oder entscheidet sich für ein Dankeschön: zum Beispiel für eine Tasse im „Flow“-Design für 15 Euro, für die neue CD für 30 Euro, einen Probenbesuch für 50 Euro oder auch ein Firmenevent für 800 Euro. Jede Summe hilft. Das Geld wird nur vom Konto des Spenders abgebucht, wenn die Crowdfunding-Aktion erfolgreich war.

Wer „Flow“ lieber oder zusätzlich live hören möchte, hat die nächste Gelegenheit beim Jazz-Wochenende in St. Severin und St. Apollonia am Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr, in St. Severin in Eilendorf.

Weitere Infos unter: www.flowchor.de