Live in der Eissporthalle : „Floodlight“ zeigt „Jane Eyre“ als Musical

Aachen Nach zwei Jahren Zwangspause bringt der Verein Floodlight Musicals im Juni mit „Jane Eyre“ einen Klassiker der englischen Literatur in moderner Musical-Inszenierung auf die Bühne.

Derzeit laufen die Proben zur Aufführung des Musicals „Jane Eyre“ beim studentischen Verein Floodlight Musicals auf Hochtouren. Das vollständig selbst inszenierte Stück in der Regie von Clara Eßer wird von 30 ehrenamtlichen Schauspieler(inne)n und Tänzer(inne)n präsentiert und von einem eigenen, ebenfalls 30-köpfigen Live-Orchester unter der Leitung von Manuel Gottschlich begleitet. Die Aufführung findet wie beim letzten großen Floodlight-Projekt „Jekyll & Hyde“ im Juni 2019 an vier aufeinander folgenden Abenden, vom 16. bis 19. Juni, in der 100‘5 Arena an der Krefelder Straße statt; in der Eishalle ist Platz für bis zu 900 Menschen.