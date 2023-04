Hohe Lebensmittelpreise : Finanzspritze vom Land für den Mensabetrieb in Aachen

Collective Incubator der RWTH : Der „Brüter“ für junge Gründer ist eine Erfolgsstory „Collective incubator“: Seit rund sechs Jahren ist der Innovationsbrutkasten der RWTH am Start. Seither hat die Plattform zahlreiche Start-ups hervorgebracht, es gibt eine Warteliste - und große Pläne. Was macht die Idee so erfolgreich?