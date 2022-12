Aachen, Geilenkirchen : Finanzämter reagieren auf schleppende Abgabe der Grundsteuerdaten

Das Finanzamt für die gesamte Städteregion hat am Montag gemeldet, wie viele Betroffene die Grundsteuererklärung bereits abgegeben haben. Foto: MHA/Harald Krömer

Update Aachen Seit die Frist zur Grundsteuererklärung verlängert wurde, erreichen die Finanzämter weiterhin nur schleppend die Daten. Dabei sind Betroffene in der Städteregion Aachen und weiten Teilen des Kreises Heinsberg etwas aktiver als im Rest von NRW. Ein Appell.

Nach der Verlängerung der Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung nimmt die Aktivität der Betroffenen nicht wirklich Fahrt auf. Bis Ende Oktober, der ersten gesetzten Frist, hatte etwa ein Drittel der Eigentümerinnen und Eigentümer die notwendigen Daten an das Finanzamt übermittelt. Jetzt, zwei Monate später sind es NRW-weit mit 43 Prozent lediglich zehn Prozent mehr. Das teilten die Finanzämter in der Städteregion Aachen und Geilenkirchen am Montag mit und verbanden die Mitteilung mit einem Appell.