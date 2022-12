Silvester 2022 in Aachen : Feuerwerksverbot zum Schutz der historischen Altstadt

Raketen dürfen in der Aachener Innenstadt auch in diesem Jahr nicht abgefeuert werden. Foto: dpa/Robert Schlesinger

Aachen Mitführen und Abbrennen verboten: Die Stadt Aachen erlässt erneut eine Allgemeinverfügung zum Verbot von Feuerwerk in gewissen Bereichen der Aachener Innenstadt.

Die Stadt Aachen hat für den anstehenden Jahreswechsel erneut eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der das Silvesterfeuerwerk in der Innenstadt massiv eingeschränkt wird. Auf und innerhalb des Grabenrings sowie dem Theaterplatz ist das Böllern auch in diesem Jahr weitgehend tabu. Das Verbot bezieht sich auf das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern, die eine Höhe von über einem Meter erreichen können. Das betrifft neben den klassischen Raketen unter anderem Heuler, Feuerwerksfontänen, Feuerwerksbatterien, Römische Lichter und ähnliche Produkte.

Als Begründung für das Böllerverbot führt die Stadt abermals die hohe Dichte an denkmalgeschützten Gebäuden in dem Bereich an. Hierzu zählen untere anderem das 1825 eröffnete Theater sowie Dom, Rathaus und zahlreiche Kirchen und andere Bauwerke mit besonderer historischer, religiöser und kultureller Bedeutung. „Diese Gebäude weisen häufig, insbesondere bei den Dachkonstruktionen, eine historische und sehr brandempfindliche Bausubstanz auf“, heißt es in der Allgemeinverfügung.