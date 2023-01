Wohnungsbrand in Aachen : Feuerwehrwagen und Suchtrupps im Einsatz

Wohnungsbrand in Aachen

Ein Feuer entfacht in einem Zimmer im Aachener Ostviertel (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen In einer Wohnung im Aachener Ostviertel entfacht ein Feuer. Es kommen Löschfahrzeuge zum Einsatz und eine Person gilt zunächst als vermisst.

Im Freunder Weg in Aachen ist am Montagabend gegen 18.15 Uhr ein Brand in einer Erdgeschosswohnung entfacht. Ein Anrufer meldete dies der Feuerwehr.