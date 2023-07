Chloraustritt : Feuerwehreinsatz wegen Schwimmbades in Aachen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten mit Chemikalienschutzanzügen in das Wohnhaus gehen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Update Aachen Am Düsbergweg in Aachen ist an einem Wohnhaus Chlor ausgetreten. Die Reinigungsanlage eines Schwimmbades machte Probleme.

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Chemieeinsatz der Aachener Feuerwehr wegen eines Schwimmbades gekommen. An der Gasmischanlage zur Reinigung des Pools am Düsbergweg im Aachener Wald war nach Angaben der Feuerwehr giftiges Chlorgas ausgetreten.

Die Einsatzkräfte brachten zunächst die Familie aus dem Haus. Sie hatte den starken Chlorgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehrleute gingen in Chemikalienschutzanzügen ins Haus und fanden schnell die Ursache: An der Zumischanlage des Schwimmbades, die PH- und Chlorwerte des Wassers kontrolliert, war es zu einem Leck an der Pumpeinheit gekommen.

Da der Kanister wie vorgeschrieben in einer Wanne stand, konnte die ausgetretene Flüssigkeit gut abtransportiert werden. Die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers „in aller Ruhe“ den Einsatz ab. Die Familie konnte wieder zurück ins Haus, nachdem eine Kontrolle der Chlorgaskonzentration in der Luft ergab, dass das Problem damit beseitigt war.

Die Feuerwehrleute entledigten sich nach dem etwa dreistündigen Einsatz an einer eigens aufgebauten Dekontaminationsstation ihrer Schutzanzüge und mussten dann schnell zu den nächsten beiden Einsätzen, die sich nach Angaben des Sprechers glücklicherweise als Fehlalarme erwiesen.

