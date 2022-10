Blaulicht : Feuerwehreinsatz in der Aachener Hermann-Löns-Straße beendet

Feuerwehreinsatz in der Aachener Hermann-Löns-Straße beendet

Update Aachen Der heute morgen gemeldete Brand in einer brachliegenden Produktionshalle in Aachen-Brand ist gelöscht. Messungen ergaben keine gefährliche Schadstoffbelastung für die Nachbarn.

Um 8.22 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Aachen ein. Während Rückbauarbeiten in einer stillgelegten Produktionshalle, war beim Abmontieren eines Ofens, Heizöl in Brand geraten. Mit mehreren Löschzügen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand in der Hermann-Löns-Straße gelöscht werden.