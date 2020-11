Kostenpflichtiger Inhalt: Brand im elften Obergeschoss : Feuerwehreinsatz im Studenten-Hochhaus

Einsatz mit Ausblick: Im elften Stock des Studentenwohnheims hatte es gebrannt. Foto: Ralf Roeger

Aachen So hoch hinaus kommen Feuerwehrleute nicht jeden Tag: Ein Brand im elften Stock eines Studentenwohnheims an der Rütscher Straße erforderte am Donnerstag einen Einsatz der Aachener Wehren.