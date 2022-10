Einsatz in Aachen : Feuerwehr rückt zum Kaiser-Karls-Gymnasium aus

Aachen Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagvormittag zu einem Einsatz im Kaiser-Karls-Gymnasium in Aachen gerufen worden. Grund war eine starke Rauchentwicklung.

Wie Polizeisprecherin Stefanie Kutsch erklärt, sei der Einsatz am Kaiser-Karls-Gymnasium auf dem Augustinerbach in Aachen gegen 11.30 Uhr am Dienstag gemeldet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe ein Schüler im Hauswirtschaftsraum eine Plexiglasschule in den Backofen geworfen.