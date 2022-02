Blaulicht : Feuerwehr rückt zu Vollbrand in der Talbotstraße aus

In einer Souterrainwohnung in der Aachener Talbotstraße ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Foto: Ralf Roeger

Aachen Am Donnerstagmorgen kam es in einer Souterrainwohnung in der Talbotstraße in Aachen zu einem Vollbrand. Die Feuerwehr ist vor Ort.