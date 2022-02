Zimmerbrand in Aachen : Feuerwehr rettet vier Bewohner aus brennendem Haus

Der Brand war in einem Wohnhaus auf der Stolberger Straße in Aachen ausgebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen Die Feuerwehr der Städteregion hat in der Nacht zum Freitag vier Menschen aus einem Haus in der Stolberger Straße in Aachen gerettet. Im Erdgeschoss war ein Brand ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr berichtet, ging der Notruf gegen 0.40 Uhr am Freitag ein. Im Erdgeschoss eines vierstöckigen Wohnhauses in der Stolberger Straße in Aachen war der Brand ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte retteten vier Bewohner mit einem Hubrettungsgerät aus dem brennenden Haus. Sie wurden durch den Rettungsdienst behandelt und dann mit Verdacht auf Rauchgasinhalation zum Krankenhaus gebracht.

Das Feuer konnte von einem Feuerwehrtrupp gelöscht werden. Anschließend belüfteten und entrauchten sie das Treppenhaus. Im Einsatz waren neben zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr Aachen auch zwei Notärzte, vier Rettungswagen und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Aachen-Mitte. Insgesamt waren 55 Kräfte im Einsatz

