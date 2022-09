Feuer am Aachener Reichsweg : Feuerwehr rettet in der Nacht vier Menschen und zwei Hunde

Die Feuerwehr ist mit rund 40 Kräften zu einem nächtlichen Einsatz in Aachen ausgerückt (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen Weil ein brennender Müllcontainer nah an einer Hauswand steht, zerbersten in der Nacht zum Mittwoch die Fenster in einer Wohnung in der Nähe des Kennedyparks. Die Feuerwehr rettet vier Menschen und zwei Hunde.

Großeinsatz mitten in der Nacht. In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs, genau um 3.37 Uhr, erreichte die Feuerwehr ein Notruf wegen eines brennenden Müllcontainers im Reichsweg in Aachen. Weil der Container so nah an einer Hauswand stand, zerbarsten die Fenster in einer Wohnung im Erdgeschoss. Zusätzlich wurden die Wohnungen im Obergeschoss wegen offen stehender Fenster komplett verraucht.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, unter Atemschutz und über den Einsatz mit Hubrettungsbühnen vier Personen und zwei Hunde aus den Wohnungen zu retten. Die übrigen Räume des Hauses kontrollierten die Feuerwehrleute mit mehreren Trupps unter Atemschutz. Währenddessen wurde das Feuer im Müllcontainer bekämpft.

Alle geretteten Bewohner wurden dem Notarzt übergeben, eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Bewohner, der sich frühzeitig ins Freie gerettet hatte, konnte nach einer kurzen Behandlung vor Ort verbleiben.

Zwei Wohnungen waren nach Feuerwehrangaben nach dem Einsatz nicht mehr bewohnbar, sodass zwei Personen in einem Hotel untergebracht wurden. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Die Feuerwehr war mit insgesamt 40 Kräften im Einsatz. Eingesetzt wurden Kräfte aus dem Löschzug der Feuerwache 1, eine Hubrettungsbühne der Feuerwache 3, Kräfte des Löschzugs Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Aachen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und drei Rettungswagen.

(red)