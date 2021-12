Ein Verletzter : Feuerwehr rettet Bewohner bei Brand in Pflegeeinrichtung

Die Feuerwehr war mit insgesamt 40 Kräften und 14 fahrzeugen vor Ort (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Aachen Bei einem Wohnungsbrand in einem Wohn- und Pflegeheim in Aachen-Forst ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mensch verletzt worden. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

„Menschenleben in Gefahr“ lautete das Stichwort für die Kräfte der Aachener Feuerwehr, als sie in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einsatz in die Altstraße im Aachener Stadtteil Forst gerufen wurden. In einer Wohnung des betreuten Wohnens einer Pflegeeinrichtung war gegen 4.40 Uhr ein Brand ausgebrochen, wie die Feuerwehr berichtete.

Die sofort ausgerückten Wehrleute konnten den Bewohner demnach schnell aus seiner Wohnung retten, auch das Feuer, das von Abfällen in einem Mülleimer ausgelöst worden war, war bereits nach rund 15 Minuten nach der Alarmierung gelöscht. Nachdem die Wohnung entraucht worden war, beendete die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr ihren Einsatz. Insgesamt seien 40 Kräfte mit 14 Fahrzeugen vor Ort gewesen, dazu Rettungsdienst und Polizei.

Der Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

(red/pol)