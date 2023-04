Albert-Maas-Straße : Feuerwehr löscht brennendes Gartenhaus in Schönforst

Die Feuerwehr war am Ostermontag auf der Albert-Maas-Straße in Aachen im Einsatz. Foto: Ralf Roeger

Aachen Am Ostermontag ist ein Gartenhaus auf der Albert-Maas-Straße in Aachen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Am Mittag des Ostermontags kam es zu einem Brand in einem Gartenhaus auf der Albert-Maas-Straße im Aachener Stadtteil Schönforst. Die Feuerwehr war gegen 13 Uhr vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen waren keine Menschen vom Brand direkt betroffen. Die Straße ist für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

(red)