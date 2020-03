Singende Hilfskräfte : Feuerwehr kämpft mit Udo Jürgens gegen die Einsamkeit

Aachen Sorge vor Vereinsamung: Polizei und Feuerwehr in Aachen und der Städteregion haben sich eine außergewöhnliche Aktion ausgedacht, um für Achtsamkeit unter Nachbarn zu werben. Dabei spielen der singende Kommissar und ein Schlagerstar eine wesentliche Rolle.

„Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf. Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht.“ Als die Schlagerlegende Udo Jürgens erstmals 1967 die Zeilen seines Songs „Immer wieder geht die Sonne auf“ schmetterte, da dachte er wahrscheinlich nicht an eine Virus-Pandemie. Sehr wohl aber daran, dass Menschen ab und zu etwas Zuversicht brauchen. „Und darum war für unser Vorhaben dieses Lied von Udo Jürgens genau das richtige“, betont Jürgen Wolff, Chef der Aachener Feuerwehr.

Welches Vorhaben? Ab Dienstagnachmittag wird – das ist kein Witz – die Feuerwehr durch Aachen und die ganze Städteregion fahren und über Lautsprecher das besagte Lied von Udo Jürgens abspielen. Das soll die Menschen neugierig machen, ans Fenster oder an den Gartenzaun locken. Die Stimmen, die die Bürger dann hören werden, sind allerdings von Aachener Einsatzkräften: Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen haben das Lied gemeinsam eingesungen. Den Lead übernimmt der „singende Kommissar“ Oliver Schmitt, der vielen Aachenern unter anderem vom Adventskonzert der Polizei im Krönungssaal ein Begriff sein dürfte.

Und was soll das Ganze? „Die Aktion, mit der wir hoffentlich sehr viele Menschen erreichen, hat einen sehr ernsten Hintergrund“, erklärt Thomas Hinz, Referent des Aachener Polizeipräsidenten, der das ungewöhnliche Projekt gemeinsam mit Wolff organisiert und auch für eine entsprechende digitale Umsetzung gesorgt hat. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr äußern im Gespräch mit unserer Zeitung die Sorge, dass in der Corona-Krise alte, einsame Menschen eventuell vergessen werden könnten. Diese Menschen könnten erkranken und sich dann in ihren Wohnungen selbst überlassen sein. „Wir wollen einfach, dass die Leute ab und zu aus dem Fenster schauen und sich gegenseitig zuwinken. Dass sie trotz der Kontaktsperre ein Auge aufeinander haben“, beschreibt Hinz und nennt als Beispiel: „Wenn die alte Nachbarin, die normalerweise immer zur gleichen Zeit mit ihrem Hund spazierengeht, seit zwei Tagen nicht mehr auftaucht, dann stimmt etwas nicht.“