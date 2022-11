Ursache noch unklar : Feuer in Mehrfamilienhaus auf der Vaalser Straße

Die Aachener Feuerwehr war am Dienstagabend auf der Vaalser Straße im Einsatz. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Aachen In einem Mehrfamilienhaus an der Vaalser Straße hat es am Dienstagabend gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Kurz nach 18 Uhr war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in der Wäscherei im Hinterhof des Mehrfamilienhauses entstanden.

Eine Anwohnerin hatte das Feuer und den Rauch gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Alle weiteren Anwohner konnten rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen. Der Pausen- und Lagerraum der Wäscherei brannte komplett aus. Die benachbarten Räume wurden durch den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Vaalser Straße zwischen „An der Schanz“ und Hanbrucher Straße komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

(red)