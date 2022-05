Brandeinsatz in der Altstadt : Feuer in Haus Löwenstein am Aachener Markt

Feuer in Haus Löwenstein am Aachener Markt

Brandeinsatz in der Altstadt

Aachen Ein rund zweistündiger Feuerwehreinsatz hat am Samstagnachmittag mitten auf dem Markt für Aufsehen gesorgt. Ein Büro in Haus Löwenstein brannte dabei völlig aus.

Ein Feuer im hinteren Trakt des Hauses Löwenstein hat am Samstagnachmittag am Aachener Markt für allerhand Aufsehen gesorgt: Gegen 14.40 Uhr hatten aufmerksame Passanten die Feuerwehr alarmiert, nachdem im hinteren Teil des historischen Gebäudes Rauchschwaden in die Pontstraße hineinzogen.