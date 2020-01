Jugendliche stecken Laube an : Feuer auf Kita-Gelände war Brandstiftung

Jugendliche stecken Laube an

Aachen Nach einem Brand auf dem Gelände der städtischen Kindertagesstätte in der Johannstraße ermittelt die Polizei. Jugendliche hatten am späten Donnerstagabend eine Holzlaube angesteckt.

Das Feuer war gegen 22 Uhr in einer Holzlaube mit diversen Gerätschaften ausgebrochen. Als die Feuewehr mit jeweils einem Zug der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr anrückte, brannte der Verschlag bereits lichterloh. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen unter Kontrolle und verhinderten, dass die Flammen auf das Hauptgebäude übergriffen.

„Laut Zeugenangaben steckte eine kleine Gruppe von Jugendlichen die Laube in Brand“, meldete die Polizei am Tag darauf. Anschließend seien die Tatverdächtigen in Richtung Innenstadt auf der Trierer Straße davongerannt.