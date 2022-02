Einsatz am Reichsweg : Feuer in Aachener Werkstatt schnell unter Kontrolle

Im Lagerbereich einer Aachener Autowerkstatt kam es am Mittwochmittag zu einem Brand. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Am Mittwochmittag kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr in einer Aachener Kfz-Werkstatt. Mehrere Reifen waren in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 12.39 Uhr wurde der Feuerwehr Rauchentwicklung in einer verschlossenen Kfz-Werkstatt am Aachener Reichsweg gemeldet. Zur genauen Lokalisierung verwendeten die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera im verrauchten Gebäude. Demnach bestätigte sich schnell, dass Lagergut im Keller in Brand geraten war.

Zwei Atemschutztrupps leiteten Löschmaßnahmen ein und kühlten Gasflaschen, die im Gefahrenbereich standen. Schnell war das Feuer nach Angaben der Einsatzkräfte unter Kontrolle, mehrere brennende Reifen wurden erfolgreich gelöscht.

Zudem wurden sieben Druckgasflaschen in Sicherheit gebracht. Anschließend wurde das verqualmte Gebäude entraucht. Ingsesamt waren 46 Einsatzkräfte vor Ort. Personenschaden gab es nicht. Über die Schadenshöhe und Brandursache kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen.

(red)