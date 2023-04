RWTH Aachen : Fernprüfungen an der RWTH bleiben auch nach Corona

Bei Fernklausuren muss der Schreibtisch immer zu sehen sein. Foto: dpa-tmn/Tom Nebe

Aachen Die RWTH Aachen hält auch nach dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen an Fernprüfungen fest. 10.000 hat es im Wintersemester gegeben. Der eine oder andere Studierende hadert damit.

Die RWTH Aachen will Fernprüfungen mit Videoüberwachung dauerhaft etablieren und auch digitale Prüfungen in Präsenz an vorbereiteten Computern ausbauen. Dafür schafft das NRW-Wissenschaftsministerium derzeit die Voraussetzungen. Man befinde sich in Abstimmungen, teilte das NRW-Wissenschaftsministerium auf Nachfrage mit. Dabei äußern sich Studierende irritiert über das Festhalten an den aufwändigen Fernprüfungen im privaten Umfeld nach dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen.

Denn die Studierenden müssen für Fernprüfungen ihr Arbeitsumfeld zuhause prüfungskonform umräumen, eine Videoüberwachung gegen Schummelei mit dem eigenen Handy via Zoom einrichten und während der Prüfung parallel zur Lösung der Aufgaben überwachen, dass alles noch läuft. 32 Seiten umfasst das entsprechende PDF-Dokument der Aachener Universität, in dem alle Details erklärt werden, das unserer Zeitung vorliegt.

Das Handy muss so hinter und unterhalb des Prüflings platziert werden, dass es den gesamten Raum auch unter dem Schreibtisch erfasst. Beschrieben wird, wie ein Handyhalter aus einer Plastiktrinkflasche gebastelt werden kann. Ein zweiter Monitor muss verschwinden. Bricht die Sichtverbindung via Zoom insgesamt länger als fünf Minuten während der Prüfung ab, führt das laut dem Infoschreiben zum Nichtbestehen der Prüfung. Deswegen der Tipp: „Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Zoom-Verbindung noch besteht.“ Das heißt, der Prüfling, der am Schreibtisch sitzt und sich auf seine Prüfung konzentriert, muss immer wieder hinter sich schauen, weil dort sein Handy mit der Zoom-Schaltung steht.

„Uns ist dazu geraten worden, einen Spiegel auf den Schreibtisch zu stellen, um das Handy parallel im Blick zu haben“, sagt ein Student, der sich am Ende des Wintersemesters gewundert hat, dass angesichts des Aufwands nicht wieder alle Klausuren in Präsenz geschrieben werden. Doch dazu wird es wohl auch nach dem Ende der Pandemie nicht kommen.

Nach Angaben des NRW-Wissenschaftsministeriums gilt für das Sommersemester 2023 weiterhin folgende Regelung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung: Das Rektorat der jeweiligen Hochschule kann regeln, dass einzelne Prüfungen probeweise durch ausschließlich digital durchgeführte Prüfungen ersetzt werden können, wenn sich das Format der jeweiligen Prüfung für ein Angebot in ausschließlich digitaler Form insbesondere didaktisch eignet.

Im Trend Digitale Klausuren in Präsenz Anders als Fernklausuren im meist heimischen Umfeld werden digitale Klausuren an der RWTH in Präsenz geschrieben – aber nicht per Hand, sondern an Computern. Möglich ist das beispielsweise im Sparkassen-Forum mit 209 Plätzen und dem ZuSe-Lab mit 316 Plätzen. Nimmt man die Fernklausuren und die digitalen Klausuren zusammen, so wurden im laufenden Wintersemester etwa 480 schriftliche digitale Prüfungstermine mit mehr als 40.000 Einzelprüfungen durchgeführt. Ein Viertel waren Fernklausuren. Die Lehrenden müssen die Klausuren natürlich anders stellen, erklärt Aloys Krieg, Prorektor für Lehre an der RWTH. Aber die Korrektur sei leichter. Diese Form der Klausur eigne sich besonders für die Ingenieurswissenschaften und den naturwissenschaftlichen Bereich, aber auch für Mediziner. Bei diesen Klausuren werde mit Datensätze operiert. „Die Mechaniker stellen eine Klausur, die an drei Terminen geschrieben werden kann“, sagt Krieg. Schummeleien seien relativ ausgeschlossen, weil die Reihenfolge der Aufgaben vertauscht werde und außerdem andere Zahlen an den unterschiedlichen Terminen genutzt würden. Der Asta begrüßt, dass durch digitale Prüfungen neue Prüfungsformate wie „Open Book“-Klausuren erschlossen werden. „Dadurch wird ein Teil des Auswendiglernens überflüssig“, sagte eine Sprecherin. E-Klausuren werden von Prüfenden gerne verwendet, um den Korrekturaufwand zu minimieren und Kosten zu sparen, teilte der Asta weiter mit. Deswegen gebe es gerade in den Fachbereichen mit hohen Studierendenzahlen, beispielsweise im Maschinenbau und in der Elektrotechnik, außergewöhnlich viele E-Klausuren. Die Zahl hat laut Asta seit der akuten Phase der Corona-Pandemie nur geringfügig abgenommen. „Auch wenn es Positiv-Beispiele gibt, kritisieren wir, dass in vielen E-Klausuren kein kompetenzorientiertes Prüfen mehr stattfindet“, sagte die Sprecherin. Der Asta und die Fachschaften setzen sich daher dafür ein, dass die Prüfungsform begründet werden muss. Zudem gibt es im Verhältnis zu den Studierenden nur eine geringe Anzahl an digitalen Klausurenplätzen.

An der RWTH Aachen wurden rund 10.000 Prüfungen im Wintersemester von Studierenden online und zu Hause abgelegt, erklärt die Hochschule auf Nachfrage. Der Fachbegriff ist „digitale Fernprüfung“. „Damit liegt die RWTH deutschlandweit an der Spitze der digitalen Prüfungsdurchführungen“, erklärt Aloys Krieg, Prorektor für Lehre an der RWTH Aachen. „Zudem führen wir semesterbegleitend etwa 400 elektronische Hausübungen mit über 85.000 Einzelprüfungen durch.“ Die RWTH geht davon aus, dass sich die Zahl digitaler Prüfungen, wozu aber auch digitale Prüfungen in Präsenz an der Hochschule zählen (siehe Infobox), weiter erhöhen und keinesfalls abschwächen wird.

Die RWTH gibt Tipps, wie Studierende ihre Handys an Flaschen befestigen können, wenn sie kein Stativ haben. Die Regeln für die Klausuren sind streng. Foto: Madeleine Gullert/ZVA/Madeleine Gullert

Ein weiterer Ausbau der elektronischen Prüfungskapazitäten sei deshalb geplant worden und befindet sich in der Umsetzung. Die Möglichkeit, Fernklausuren unter vergleichbaren Rahmenbedingungen zeitgleich zu identischen Präsenzklausuren anzubieten, bleibt bestehen und werde aktiv genutzt. Die übergreifende Prüfungsordnung der RWTH sieht die Möglichkeit explizit vor, anstatt oder auch zusätzlich zu einer Präsenzprüfung „eine digitale Fernprüfung außerhalb der Räumlichkeiten der Universität durchzuführen“. Die RWTH zielt damit auf eine „studierendengerechte Flexibilisierung der Prüfungsmöglichkeiten“, heißt es. Krieg berichtet zudem, dass die Hochschule nur gute Erfahrungen mit dem Format Fernprüfung gemacht habe.

Auch der Studierendenausschuss Asta gibt gegenüber unserer Zeitung an, dass es keine Beschwerden über digitale Fernprüfungen gebe. „Den Aufwand, das Zimmer umzuräumen, halten wir für vertretbar und erhalten diesbezüglich auch keine Beschwerden“, teilte eine Asta-Sprecherin auf Nachfrage mit. Man sehe diese Klausuren vor allem als Chance für Studierende, weil sie auch bei Auslandssemestern oder Praktika Prüfungsleistungen ablegen können. Digitale Fernprüfungen können demnach bei den Lehrenden angefragt und bei Ablehnung der Lehrenden beim Prüfungsausschuss beantragt werden.

„Beschwerden, die bei uns eingehen, betreffen in der Regel Klausuren, die nicht darauf ausgelegt scheinen, Verständnis und Kompetenz zu prüfen“, sagte die Asta-Sprecherin. Beispiele seien Prüfungen mit hohen mathematischen Anteilen, bei denen nur das Ergebnis und selbst das manchmal als Multiple Choice (Wahlmöglichkeiten zum Ankreuzen) abgefragt wird, sodass der Rechenweg nicht beurteilt wird.

Während an der RWTH im Zuge der Pandemie-Semester praktisch alle Abschlussprüfungen als elektronische Fernprüfungen durchgeführt worden sind, steht den Lehrenden seit dem Wintersemester 2022/23 die Wahl des Klausurformats wieder frei, heißt es seitens der Hochschule.

An der FH Aachen wird hingegen in der Regel in Präsenz geschrieben. „Online-Prüfungen gibt es auch, da wir inzwischen bemüht sind, unsere Lehr- und Lernformate variabler und flexibler zu gestalten“, sagt FH-Sprecher Roger Uhle auf Anfrage. Unlängst war er selbst beispielsweise „aus besonderen Gründen gezwungen, ein Online-Bachelorkolloquium anzubieten, was aber sehr gut verlaufen ist“.

Die Kritik, die RWTH würde in die Privatsphäre der Studierenden dringen oder diese müssten aufwendig auf- und umräumen, lässt Krieg nicht gelten. „Wir finden für alle Probleme eine Lösung“, sagt der Prorektor im Gespräch mit unserer Zeitung. An der Hochschule gebe es so viele Räume und gut funktionierendes WLAN, dass man Studierenden, die Probleme haben, die Anforderungen für die Fernklausuren umzusetzen, jederzeit helfen könne. Dass das keine leere Floskel ist, möchte er anhand eines Beispiels verdeutlichen.

So habe es ein Paar gegeben, dass das gleiche Fach studiert habe und gemeinsam wohnte. Der Mann und die Frau mussten gleichzeitig die Klausur schreiben, durften aber laut Vorgaben nicht im gleichen Zimmer sein. Krieg habe einen Raum an der Uni für den Studenten organisiert – ganz unbürokratisch.

Die Anleitungen für schriftliche Fernprüfungen wurden gemeinsam mit Studierenden erstellt, um den Möglichkeiten und Grenzen am heimischen Arbeitsplatz Rechnung zu tragen, stellt die RWTH klar. „Um Täuschungen bei schriftlichen Klausuren noch besser vorzubeugen, haben wir zudem die Möglichkeit vorgesehen, eine zweite Kamera zu verlangen. Dieses Szenario kommt in der Praxis allerdings kaum noch vor, da es beide Seiten sowohl technisch als auch administrativ überfordert“, sagt Krieg.

Klar ist: Die Hochschulen müssen sich bei den Prüfungen an strenge Regeln halten. Klausuren müssen „grundsätzlich im Einklang mit den Grundrechten der Prüflinge auf informationelle Selbstbestimmung, dem Recht auf Privatsphäre sowie dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten nach der Grundrechtecharta der EU durchgeführt werden“, heißt es von der NRW-Landesbeauftragten für Datenschutz. Für Online-Klausuren gibt es klare Vorschriften, die regeln, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.

So heißt es in einer Handreichung unter anderem, dass „eine Authentifizierung mittels Abgleich eines gültigen Lichtbildausweises und dem Gesicht der Prüflinge“ erforderlich sei. Diese müsse aber einzeln erfolgen. Screenshots des Dokuments seien nicht zulässig, genauso wenig wie eine Gesichtserkennungssoftware. Ein anlassloser 360-Grad-Schwenk stelle einen unangemessenen Eingriff in die Grundrechte der Prüflinge dar, heißt es. Aber: Eine ständige Sichtbarkeit des Gesichts, Oberkörpers und Arbeitsplatzes inklusive Prüfungsbogen der Prüflinge sei erforderlich.

Allerdings, räumt Krieg ein, dass diese digitalen Fernklausuren aufwendig seien, weil er für jeweils zehn Studierende eine Aufsicht benötige. „Das ist bei einer Klausur in Präsenz natürlich anders, da braucht man viel weniger Personal.“ Da die Aufsichten bei den Online-Prüfungen aber auf Bildschirme schauen müssen, sei die große Zahl der Aufsichtspersonen notwendig.