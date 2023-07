Serie „Sommertypen“ : Ferienjob auf dem schönsten Platz von Aachen

Nico Schneider ist Betreuer bei der Archimedischen Werkstatt. Foto: MHA/Harald Krömer

Serie Aachen Auch in diesem Jahr ist Nico Schneider Betreuer bei der Archimedischen Werkstatt auf dem Katschhof. Er erzählt, was ihm an dieser Aufgabe so gefällt.

Gibt es einen schöneren Arbeitsplatz als zwischen Dom und Rathaus in Aachen? Noch dazu an einem prächtigen Sommertag? Nico Schneider steht mitten auf dem Katschhof, strahlt und schüttelt den Kopf. Für ihn gibt es keinen schöneren Ort. Und Nico Schneider muss das wissen. Bereits seit einigen Jahren arbeitet der 22-Jährige jeden Sommer auf dem Katschhof. Er gehört zum Team der Archimedischen Werkstatt. In diesem Jahr bauen sie vor der Kulisse der Pfalzanlage, gleich neben dem großen Sandkasten, Wasserspiele mit den Kindern.

Wie man zu so einem Job kommt? Eigentlich sei er da so reingerutscht, erzählt Nico Schneider. Schon als kleiner Kerl habe er gerne bei den musisch-kreativen Werkwochen in der Bleiberger Fabrik mitgemacht. Später war er dort selbst als junger „Dozent“ im Holzkurs aktiv. Holz als Werkstoff liegt ihm besonders, denn der Vater ist Schreinermeister. Da hat der Junge sich viel abgeschaut.

Und nun begleitet der junge Aachener schon im vierten Jahr die Kinder in der Archimedischen Werkstatt, einem Ferienprojekt im Rahmen der Initiative Future Lab, mit der Stadt und Hochschulen die Wissenschaftsstadt Aachen sichtbarer machen wollen. Die Leitung hat die Bleiberger Fabrik. „Ich bringe Erfahrung mit dem Werkstoff Holz mit und technisches Verständnis, um Sachen ans Laufen zu bringen“, sagt Schneider selbstbewusst.

Gerade hat die zweite Werkstattwoche angefangen, mit überwiegend neuen Kindern. Sie knüpfen aber nahtlos an das an, was ihre Vorgänger in der Woche zuvor schon konstruiert haben. Nichts weniger als den Wasserkreislauf der Welt haben sie sich vorgenommen. Sie bauen ihn aus Dachlatten, PVC-Rohren, Metallschienen … Reichlich Material haben Firmen gespendet.

Die Kinder sprudeln nur so vor Ideen, die Erwachsenen unterstützen sie bei der Umsetzung. Die künstlerische Leitung hat auch in diesem Jahr der Künstler Berthold Westhoff. Ein hoher Kunststoffbehälter steht schon, das ist der Wasserturm. Nico Schneider werkelt mit einigen Kindern an einem Gerüst mit einem schrägen, beweglichen Quadrat. „Das wird eine Wasserorgel“, erklärt er. Durch Wasser in einem System von Röhren werden Töne erzeugt. „Töne sind relativ einfach zu erzeugen“, sagt Schneider, „aber die mechanischen Bewegungen sind oft schwierig. Deshalb haben wir hier viele Kugellager im Einsatz.“

Der 22-Jährige ist auf dem Katschhof Anleiter und Helfer, immer mal wieder kümmert er sich aber auch um Touristen-Infos. Denn natürlich bleiben Besucher stehen, wenn sie in Richtung Münster flanieren und das Gewusel auf dem Katschhof entdecken. Viele wollen dann genau wissen, was da los ist. Und ob die eigenen Kinder oder Enkel nicht auch mal…

Bei zu viel Sonne – oder Regen – bietet ein Zelt Schutz. Foto: MHA/Harald Krömer

Im Notfall ist Nico Schneider sogar Sanitäter, zum Beispiel wenn ein Pflaster für eine kleine Wunde gebraucht wird. Der Erste-Hilfe-Kasten steht immer griffbereit. „Bisher ist aber noch nichts passiert“, stellt er zufrieden fest. Mit schwerem Gerät dürfen die Kinder ohnehin nur bedingt arbeiten. Mehr als den Akkuschrauber bekommen sie nicht in die Hand. Stichsäge oder Flex betätigen auf dem Katschhof ausschließlich die Erwachsenen.

Vor lauter Arbeitseifer merken die Mädchen und Jungen an heißen Tagen manchmal gar nicht, wie sehr die Sonne auf den Katschhof knallt. „Da müssen wir aufpassen, dass sie nicht komplett gargekocht werden“, sagt Nico Schneider und lacht. Wasser, Kappen und Sonnencreme halten sie immer bereit. Wird es allzu heiß, ziehen sich alle unter das schützende Zeltdach zurück. 20 Grad und leicht bewölkt, sagt der 22-Jährige, das sei eigentlich das ideale Wetter, um auf dem Katschhof kreativ zu arbeiten.