Vier Menschen und zwei Hunde gerettet : Fenster zerbersten nach Müllcontainer-Brand

Die Feuerwehr ist mit rund 40 Kräften zu einem nächtlichen Einsatz in Aachen ausgerückt (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen Weil ein brennender Müllcontainer nah an einer Hauswand steht, zerbersten die Fenster in einer Wohnung in der Nähe des Kennedyparks. Die Feuerwehr rettet vier Menschen und zwei Hunde.

Mittwochnacht um 3.37 Uhr erreichte die Feuerwehr ein Notruf wegen eines brennenden Müllcontainers im Reichsweg in Aachen. Weil der Container so nah an einer Hauswand stand, sind die Fenster in einer Wohnung im Erdgeschoss zerborsten. Zusätzlich wurden die Wohnungen im Obergeschoss wegen offen stehender Fenster komplett verraucht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten unter Atemschutz vier Personen und zwei Hunde aus den Wohnungen retten. Währenddessen wurde das Feuer im Müllcontainer bekämpft.

Alle geretteten Bewohner wurden dem Notarzt übergeben, eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Bewohner, der sich frühzeitig ins Freie gerettet hatte, konnte nach einer kurzen Behandlung vor Ort verbleiben.