Ausstellung im Couven Museum Aachen : Feines und Luxuriöses aus Porzellan

Aachen Unter dem Motto „Essen wie der Kaiser von China“ zeigt das Couven Museum Aachen Geschirr-Raritäten: Wie es kommt, dass viel China-Porzellan aus Maastricht stammt.

Die Pfingstrose (Päonie), Chinas Nationalblume, rankt üppig und graziös über den Rand einer kostbar bemalten Vase, auf dem See sind Fischer in einem schmalen Boot unterwegs, und eine ganz in Blau gehaltene Geisha schaut den Betrachter streng und geheimnisvoll an: So manche China- oder Japan-Darstellung des 17. und 18. Jahrhunderts entstammt der Fantasie – so stellt man sich damals das märchenhafte Reich des mächtigen Kaisers vor. Man würde so gern an seiner Tafel sitzen.