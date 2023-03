In den Farben des Regenbogens : Feiern beim Christopher Street Day in Aachen

Aachen Auch in Aachen findet im August wieder ein „CSD“ statt. Und auch diesmal steigt das Event an einer besonders exponierten Örtlichkeit.

Ein weiteres gutes Zeichen für die queere Vereinsarbeit in Aachen: Der CSD muss nicht mehr vollständig aus eigener Tasche und durch privaten Sponsoren finanziert werden. Die Stadt hat dem Veranstaltungs-Team bereits einen Zuschuss über 25.000 Euro zugesichert. „Trotzdem sind wir vorsichtig unterwegs“, so Pavlovic zur Finanzierung des Festes. Es soll erst alles in trockenen Tüchern sein, bevor große Versprechungen im Hinblick auf das gelante Programm gemacht werden. „Der CSD ist groß geworden. Ohne Fördergelder wäre Schluss mit CSD in Aachen“, meint Andreas Sommer vom Rainbow-Vorstand.

Niemand soll ausgeschlossen werden, der Lust hat, friedlich zu feiern, deshalb gibt es auch ein diverses Programm, mit dem alle etwas anfangen können und das etwas Besonderes ist, hofft das Veranstaltungsteam. Zum Start am Freitag 11. August, ist ein Open-Air-Filmabend am Apollo-Kino geplant, am Samstag findet der CSD-Umzug statt, der vor über 40 Jahren seinen Ursprung im sogenannten Stonewall-Aufstand in der Christopher Street in New York hatte. Am Sonntag gibt es noch ein familienfreundliches Begegnungsfest mit Frühstück, Kuchen und einer Hüpfburg für die Jüngsten.