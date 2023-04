Überlastete Amtsgerichte : FDP in NRW macht Druck beim Online-Kirchenaustritt

Tendenz

Insgesamt hat sich die Situation mit einem Blick auf die NRW-Amtsgerichte, die Termine über das Buchungsportal des Landes unter justiztermine.nrw.de einstelle, etwas gebessert. Inzwischen geben nur noch 27 von 70 Gerichten an, bis Ende Juni alle Termine bereits vergeben zu haben. Vor einem Jahr war das Verhältnis noch umgekehrt.

In unserer Region sieht es demgegenüber etwas schlechter aus: Hier können Austritte an den Amtsgerichten Aachen, Düren, Jülich und neuerdings auch in Eschweiler online vereinbart werden.

Nur in Düren und Eschweiler sind noch Termine im Juni frei.