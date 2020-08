Kostenpflichtiger Inhalt: Schulbeginn : Fast alle Grundschullehrer gehen wieder zur Schule

Sie gehören zu den 38 neuen Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt die Grundschulen in der Städteregion Aachen verstärken. Städteregionsrat Tim Grüttemeier (3.v.r.) hieß sie willkommen. Foto: Holger Benend

Aachen Die Schule fängt an. Und fast alle Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen in der Städteregion Aachen gehen wieder zur Schule und stehen vor den Klassen. Bis zum Stichtag am vergangenen Freitag hatten lediglich 25 der rund 1500 Lehrkräfte ein Attest vorgelegt, also rund 1,7 Prozent.