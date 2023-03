Betrugsmasche : „Falscher Polizist“ und Komplizen erbeuten fünfstellige Geldsumme

Städteregion Aachen Wieder verlieren ältere Menschen aus der Städteregion Aachen viel Geld, weil sie einem vermeintlichen Polizisten vertrauen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte am Dienstag ein unbekannter Mann bei dem Ehepaar angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Dann die beinahe klassische Lüge: Die Tochter des Paares sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, sie sitze in Haft, eine Kaution müsse gezahlt werden.