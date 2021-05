Zwei Männer festgenommen : Falscher Paketbote überfällt Hausbewohner

Eine böse Überraschung erlebte der Bewohner eines Hauses in Nütheim am Donnerstagabend, als ein angeblicher Paketbote sich als Räuber entpuppte. (Symbolfoto) Foto: Colourbox

Aachen Ein falscher Paketbote hat am Donnerstagabend in Aachen versucht, einen Hausbewohner auszurauben. Obwohl er mit einer Pistole bewaffnet war, scheiterte der Überfall. Die Polizei nahm ihn und seinen Komplizen fest.

Gegen 19 Uhr klingelte der angebliche Paketbote an der Tür eines Hauses an der Nütheimer Straße im Stadtteil Nütheim. Als der 59-jährige Hausbewohner öffnete, drohte ihm der Räuber mit einer Pistole und forderte Geld. „Im Haus kam es zu einer lautstarken körperlichen Auseinandersetzung, aus der sich das Opfer nach einiger Zeit lösen und das Haus verlassen konnte“, berichtete Polizeisprecher Frank Plum am Freitag.