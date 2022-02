Auf der A4 : Falscher Ausweis, kein Führerschein und ein halbes Kilo Marihuana

Aachen Polizeibeamte stellen bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A4 gleich mehrere Verstöße fest: Ein junger Mann führt insgesamt ein halbes Kilogramm Marihuana mit sich und kann sich weder ausweisen noch hat er einen Führerschein.

Der junge Mann war am Donnerstagnachmittag in einem Mietwagen über die Autobahn A4 aus den Niederlanden gekommen. Bei der anschließenden Kontrolle gab er den Polizisten seinen Führerschein und seinen Ausweis. Schon bei der Kontrolle kam den Beamten ein süßlicher Geruch entgegen. Der Grund für diesen war auch schnell ausgemacht, im Auto befand sich insgesamt über ein halbes Kilogramm Marihuana in einem Plastikbeutel.