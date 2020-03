Brutplatz auserkoren : Falken starten „Familienplanung“ im Aachener Dom

Aachen Der Aachener Dom ist wieder beliebt bei der Familienplanung. Zum vierten Mal hat ein Pärchen von Wanderfalken den Westturm als Brutplatz auserkoren. Das erste Ei ist im Gelege bereits entdeckt worden.

Wie die Dombauhütte Aachen am Dienstag mitteilte, wurde das Ei am Morgen gesichtet. Dombaumeister Helmut Maintz hofft, dass das Gelege noch etwas größer wird und wie in den Vorjahren auf insgesamt vier bis fünf Eier anwächst, die dann in etwa 34 bis 38 Tagen ausgebrütet werden.