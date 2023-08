Kleidung, Kaffee, Möbel : Fair shoppen und genießen bei der Fairtrade-Messe in Aachen

Info

Bekleidung, Schmuck, Lebensmittel, Gastronomie, Kunsthandwerk und Technologie: Die Shopping-Vielfalt fair gehandelter Produkte weitet sich immer weiter aus. Das meinen die Organisatoren der fünften Fairtrade Messe in der Aula Carolina. Ihr Anliegen: Mit fairem Handel bessere Preise für Kleinbauern und menschenwürdige Arbeitsbedingungen auf den Plantagen und in den Fabriken der Entwicklungs- und Schwellenländer zu erreichen. Der Aachener Weltladen ist in diesem Sinne einer der Pioniere.

Die Aachener Fairtrade Messe ist in diesem Sinne eine gemeinsame Initiative der Steuerungsgruppe der Fairtrade Stadt Aachen, des Bündnisses Fairhandeln und des Eine-Welt-Forums.