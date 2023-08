Sperrung bis Mitte Oktober : Fahrspur am Berliner Ring aufgrund von Arbeiten am Fernwärmenetz teilweise gesperrt

Fahrspur am Berliner Ring aufgrund von Arbeiten am Fernwärmenetz teilweise gesperrt

Reparaturarbeiten: Am Berliner Ring kommt es ab Montag zu Behinderungen, weil eine Fernwärmeleitung erneuert werden muss. Foto: dpa/Marijan Murat

Aachen An der Ecke Berliner Ring/Breslauer Straße wird ab Montag eine Baustelle eingerichtet. Eine Fahrspur wird deshalb teilweise gesperrt, für Fußgänger und Radfahrer wird eine Umleitung vorbereitet.

Die Regionetz repariert ab dem 28. August einen Schaden an einer Fernwärmeleitung am Berliner Ring auf Höhe der Kreuzung Breslauer Straße/Charlottenburger Allee. Eine von zwei Fahrspuren des Berliner Rings Richtung Breslauer Straße wird dabei gesperrt. Die Rechtsabbiegerspur auf dem Berliner Ring in die Breslauer Straße ist auf der Länge der Baumaßnahme gesperrt. Die Möglichkeit der Nutzung der Rechtsabbiegespur kann erst zum Ende des Baufeldes genutzt werden. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern.