Aachen : Fahrradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

In Aachen hat es einen Fahrradunfall in der Kongressstraße unterhalb des Justizzentrums gegeben. Foto: Bernhard Felker

Update Aachen In Aachen ist es am Dienstagmittag in der Kongressstraße zu einem Unfall gekommen. Ein Auto und ein Fahrrad kollidierten.