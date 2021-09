Autofahrer öffnet Tür : Fahrradfahrer am Hansemannplatz verletzt

Am Morgen stürzte ein Radfahrer auf der Monheimsallee, als an einem parkenden Auto die Tür geöffnet wurde (Symbolfoto). Foto: Colourbox

Aachen Wieder ist ein Fahrradfahrer in Aachen im Verkehr verletzt worden. Der Unfall ereignet sich fast an der Stelle, an der im Frühjahr 2017 eine Fahrradfahrerin am Hansemannplatz ums Leben kam.