Fridays for Future : Fahrraddemo fährt durch Aachen

Rund 20 Radler waren in Aachen unterwegs. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Präsenz zeigen und erneut auf die schwierige Situation von Fahrradfahrern in Aachen hinweisen: Das war am Freitagabend die Absicht von Aktivisten der Organisation Fridays for Future.