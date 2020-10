Gerichtsentscheid in letzter Minute : Fahrraddemo durfte doch nicht auf die Autobahn

Als der Demo-Zug nur noch etwa 200 Meter von der Autobahnauffahrt entfernt war, bekam die Polizei per Telefon den Eilbescheid aus Münster. Die Radler drehten stattdessen ein paar Runden um den Europaplatz. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Eine Fahrraddemo am Freitagabend in Aachen durfte doch nicht wie geplant auf die Autobahn A544 fahren. Geplant war eine Route über das Aachener Kreuz. Doch in letzter Minute entschied ein Gericht anders.

Das juristische Tauziehen um die Route der Demonstration endete am Freitagabend auf den buchstäblich letzten Metern vor der Autobahnauffahrt doch noch mit einem Verbot. Noch am Nachmittag hatte das Verwaltungsgericht Aachen entschieden, die Radler dürften zumindest ein kurzes Stück über die A544 fahren. Die Polizei hatte dagegen Widerspruch vor dem Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt, der nächsthöheren Instanz.

Doch die Entscheidung darüber zog sich hin. Der Demonstrationszug aus rund 200 Teilnehmern – doppelt so viele wie erwartet – hatte sich bereits wie geplant gegen 18 Uhr am Friedrich-Wilhelm-Platz in Bewegung gesetzt, als etwa eine Dreiviertelstunde später die Polizei einen Anruf aus Münster erhielt: Die Radler durften doch nicht auf die Autobahn.

Die Fahraddemo richtete sich gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Hessen und für den Erhalt eines Waldes. Der Anmelder hatte beantragt, mit etwa 100 Teilnehmern von der Innenstadt aus über den Europaplatz auf die A544 zu fahren. Von dort aus sollte es weiter bis zum Autobahnkreuz Aachen gehen und dann über die A44 auf die A4 in Richtung Niederlande bis zur Abfahrt Aachen Zentrum.

Die Polizei hatte diese Streckenführung mit Blick auf die Verkehrsbeeinträchtigungen für die Autofahrer und der hohen Unfallgefahr untersagt. Das Aachener Verwaltungsgericht bestätigte dies auch im wesentlichen. Nur für den Abschnitt zwischen dem Europaplatz und der Ausfahrt Rothe Erde sahen die Richter die Gefahrenprognose anders. Zwischen 19 und 20 Uhr sollten die Radler deshalb über ein gesperrtes Stück bis etwa 100 Meter vor den Berliner Ring fahren dürfen.

So hätte es aussehen sollen: Mit der Fahrraddemo soll gegen den geplanten Ausbau der Autobahn 49 in Hessen und den Erhalt eines Forstes demonstriert werden. Das Bild zeigt eine Demo auf der A49 bei Gudensberg Anfang Oktober. Foto: dpa/Swen Pförtner