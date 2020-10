Gericht entscheidet : Fahrraddemo darf nur Teilstück der A544 nutzen

Mit einer Fahrraddemo soll gegen den geplanten Ausbau der Autobahn 49 in Hessen und den Erhalt eines Forstes demonstriert werden. Das Bild zeigt eine Demo auf der A49. Foto: dpa/Swen Pförtner

Aachen Eine Fahrraddemo am Freitagabend auf Autobahnen bei Aachen darf nur auf einem Stück der A544 stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht Aachen am Nachmittag entschieden. Geplant war eine Route durchs Aachener Kreuz.

Die für 18 Uhr angekündigte Fahraddemo richtet sich gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Hessen. Der Anmelder wollte mit etwa 100 Teilnehmern vom Europaplatz in Aachen über die A544 bis zum Autobahnkreuz Aachen und von dort weiter über die A44 auf die A4 in Richtung Niederlande bis zur Abfahrt Aachen Zentrum radeln.