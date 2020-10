„Fridays for Future“ : Fahrrad-Demo in Aachen für Wald in Hessen

Der Dannenröder Forst in Hessen beschäftigt auch die Klima-Aktivisten in Aachen. Am Freitag will „Fridays for Future“ für den Erhalt des Waldes demonstrieren. Foto: dpa/Boris Roessler

Aachen Auch in Aachen wollen die Anhänger von „Fridays for Future“ für den Erhalt des Dannenröder Forsts in Hessen demonstrieren. Kommenden Freitag wollen sich dafür rund 100 Menschen aufs Fahrrad schwingen – am liebsten auf der Autobahn selbst.

Als Solidaritätsaktion kündigten die Aktivisten die für Freitag, 30. Oktober, geplante Demonstration an. Startpunkt soll um 18 Uhr der Aachener Elisenbrunnen sein. Dann gehe es „in Richtung Autobahn“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ob die Fahrraddemo tatsächlich über die Autobahn selbst führen wird, soll am Mittwochnachmittag ein Gespräch mit der Polizei Aachen ergeben, teilte ein Sprecher von „Fridays for Future Aachen“ (FFF) auf Anfrage unserer Zeitung mit. Für die Klimaaktivisten sei die Fahrt mit dem Rad auf der Autobahn ein wichtiges Symbol für eine klimagerechte Verkehrswende. Angemeldet sind nach Angaben von FFF rund 100 Demonstrationsteilnehmer. Zu den Coronavirus-Schutzmaßnahmen gehören sowohl eine Maskenpflicht als auch Abstandsgebote.

Seit dem Beginn der Rodungen des Dannenröder Walds für den Ausbau der A49 von Kassel nach Gießen wird der Protest gegen das umstrittene Autobahnprojekt lauter. Am Montagmorgen hatten sich Aktivisten von drei Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet abgeseilt und so für Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. Für viele Klima-Aktivisten ist der Dannenröder Wald in Hessen inzwischen nach dem Hambacher Forst im rheinischen Braunkohlerevier ein zweites bundesweites Symbol für die Durchsetzung einer klimapolitisch begründeten Verkehrswende.

