Aachener Hauptbahnhof : Fahrgast ohne Ticket schlägt auf Zugbegleiter ein – Festnahme

Aachen Ein Fahrgast, dessen Schwarzfahrerei im Fernzug auffiel, hat auf den Zugbegleiter eingeschlagen und flüchtete am Aachener Hauptbahnhof. Die Bundespolizei nahm den 28-Jährigen fest, der auch wegen anderer Vergehen gesucht wurde.

Die Bundespolizei konnte am Samstagmorgen den flüchtigen Straftäter am Aachener Hauptbahnhof stellen. Der 28-Jährige war in einem Fernreisezug ohne Fahrkarte gefahren. Als er von einem Zugbegleiter zur Rede gestellt wurde, schlug dieser mit einer mitgeführten Gehhilfe auf ihn ein. Danach verließ er fluchtartig den Zug.