Öcher Bend : Fahrgäste müssen von Kettenkarussell gerettet werden

Update Aachen Auf dem Öcher Bend bleibt ein Kettenkarussell in schwindelerregender Höhe stehen. Fahrgäste müssen von der Feuerwehr gerettet werden.

Dramatische Szenen auf dem Öcher Bend: Erste Meldungen von der Fehlfunktion an einem Fahrgeschäft erreichten die Polizei in Aachen kurz nach 21 Uhr. Ein Kettenkarussell ist in luftiger Höhe stehengeblieben. Die Ursache dafür ist bislang unbekannt. Insgesamt zwölf Gondeln á zwei Sitzplätze fasst das Fahrgeschäft. Um die 20 Personen mussten also von der Feuerwehr gerettet werden. Eine logistische Herausforderung.