Baustelle in Aachen : Fahrbahndecke auf dem Martelenberger Weg wird saniert

Baustelle in Aachen

Die Asphaltdecke des Martelenberger Wegs in Aachen wird instandgesetzt (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Sauer

Aachen Die Asphaltdecke des Martelenberger Wegs in Aachen wird saniert. Dafür muss der Baubereich voll gesperrt werden. Los geht es am Montag, 14. März.

Der Stadtbetrieb in Aachen saniert den Martelenberger Weg von Montag, 14. März, bis Freitag, 25. März. Die Bauarbeiten finden im Rahmen der großen Asphaltarbeiten zwischen dem Luxemburger Ring und der Einmündung Höfchensweg statt.

Es geht ein Appell der Stadt Aachen an alle Verkehrsteilnehmer, auf die Beschilderung zu achten und dieser auch zu folgen. Bei absolut notwendiger und abgesprochener Einfahrt in Baustellenbereiche muss die Geschwindigkeit zwingend angepasst und den Hinweisen der Mitarbeitenden gefolgt werden. Nur so sind reibungslose und sichere Abläufe von Baumaßnahmen sicherzustellen, erklärt die Stadt.