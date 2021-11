Vollsperrung : Fahrbahn der Horbacher Straße abgesackt

Die Baumaßnahmen auf der Horbacher Straße in Aachen sollen zwei Wochen andauern (Symbolbild). Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Weil die Fahrbahn an der Horbacher Straße in Aachen stark absackt, muss eine Notfallbaustelle eingerichtet werden. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen andauern.

Ein Teil der Horbacher Straße in Aachen ist von der Fahrbahnabsackung betroffen. Um weiteres Absacken und damit einhergehende Unfälle und Gefährdungen zu vermeiden, beginnt der Aachener Stadtbetrieb am Dienstag, 30. November, ab 9 Uhr mit einer Notfallmaßnahme. Betroffen ist der Bereich parallel zur Gleisbahnunterführung an der Horbacher Straße, Höhe Hausnummer 17 bis 19.