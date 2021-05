Hinweise auf Täter gesucht : Fahndung nach Raubüberfall im Parkhaus

Die Polizei sucht nach diesen Männern, die am 30. März 2021 eine Frau im Parkhaus am Seilgraben überfallen haben sollen. Foto: Polizei Aachen

Aachen Nach einem Überfall auf eine Frau in einem Aachener Parkhaus Ende März geht die Polizei nun mit Fotos der mutmaßlichen Täter an die Öffentlichkeit.

Am 30. März wollte eine 61-jährige Frau gegen 13.30 Uhr im Parkhaus am Seilgraben gerade Einkäufe in den Kofferraum ihres Wagens packen, als sie von hinten angegriffen und in den Rücken geschlagen wurde. Ein Mann hielt ihre Arme fest, ein anderer versuchte, ihr die Autoschlüssel zu entreißen. Es kam zu einem Gerangel, wobei die Frau Prellungen und Schürfwunden erlitt. Dann rissen ihr die Täter, „unter Anwendung erheblicher Gewalt“, wie es im Polizeibericht hieß, eine Uhr der Marke Rolex vom Handgelenk.