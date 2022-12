DG zahlt 2,1 Millionen Euro : Eyneburg in Ostbelgien ist verkauft

Eyneburg in Ostbelgien ist verkauft

Für die Eyneburg in Kelmis-Hergenrath wird ein Investor gesucht, der die Burg instandsetzt und betreibt. Foto: Verkehrsamt der Ostkantone/-

Eupen Die Eyneburg in Kelmis-Hergenrath hat eine neue Besitzerin: die deutschsprachige Gemeinschaft. Was nun aus der Burg werden soll.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) in Eupen hat die Eyneburg in Kelmis-Hergenrath für 2,1 Millionen Euro gekauft. Die Verwaltung hatte ein Enteignungsverfahren gegen die vorherigen Privatbesitzer Eyne GmbH angestrengt, das nun am Dienstag mit einer gütlichen Einigung endete.