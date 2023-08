18-Jähriger verurteilt : Ex-Liebhaber der Mutter in Aachen umgefahren: Drei Jahre Haft

Ex-Liebhaber der Mutter in Aachen umgefahren: Drei Jahre Haft

Aachen Urteil am Aachener Landgericht: Weil er sein Auto als Waffe benutzt hat, muss ein 18-Jähriger ins Gefängnis. Das Gericht stellt die Schwere der Schuld fest.

Der erst 18-jährige Merdin A. ist am Freitag von der 3. Großen Jugendkammer des Aachener Landgerichts zu einer Jugendstrafe von drei Jahren Haft verurteilt worden. Die Kammer unter Vorsitz von Richter David Goldbach stellte in der Urteilsbegründung die Schwere der Schuld fest. Damit schied für den jungen Mann die Verhängung reiner Erziehungsmaßnahmen aus.

Nach den Ausführungen von Richter Goldbach ist Merdin A. eines versuchten Totschlags sowie der schweren gefährlichen Körperverletzung schuldig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er am 2. Januar gegen 23.30 Uhr im Ostviertel von Aachen auf den Bürgersteig fuhr, um den ehemaligen Liebhaber seiner Mutter umzufahren, der dort rein zufällig mit seiner Lebensgefährtin zu Fuß unterwegs war. Der Mann wurde frontal erfasst, die Frau zur Seite geschleudert. Merdin A. hielt nicht an. Auf seiner Fahrt hatte er zuvor auch fünf parkende Fahrzeuge beschädigt. Drei Tage nach der Tat wurde Merdin A. festgenommen.