Mehr Leben als auf einen Fußballplatz passt : Ex-Alemannia-Torjäger Hans-Jürgen Ferdinand wird 80

Aachen Hans-Jürgen Ferdinand, früherer Torjäger von Alemannia Aachen, feiert am Montag seinen 80. Geburtstag. Die Interessen des Jubilars reichten immer weit über das grüne Viereck hinaus.

Der gelernte Industriekaufmann spielte zehn Jahre lang in der Regionalliga und in der Bundesliga und gab auch ein Gastspiel in der Schweizer Liga. Er arbeitete nebenbei noch bei einer Bausparkasse und einer Kreditbank, schrieb Bücher über Kaiser Karl und die Karolinger-Zeit, engagiert sich für soziale Zwecke und führt Gespräche, auch mit hochrangigen Vertretern der katholischen Kirche, die sich um Fragen des Glaubens und der Ethik drehen.

Die Verbundenheit zur Alemannia blieb, auch nach dem Gastspiel in der Schweiz, und der „Yogibär“ kam zurück an den Tivoli, für weitere vier Spielzeiten, selbst wenn der angestrebte erneute Aufstieg nicht mehr gelang. Diese Chance sieht der Jubilar, seit 50 Jahren Vereinsmitglied, allerdings heute wieder gekommen, auch wenn heutzutage der Weg von der Regionalliga nicht mehr direkt in die Bundesliga führt. „Eine Begeisterung, wie es sie in Deutschland sonst nicht mehr gibt, auch wenn wir das Auftaktspiel mit 1:2 verloren haben“, ist Ferdinand auch heute noch am neuen Tivoli zu Gast. In Zukunft wird diese Begeisterung, dieser Zustrom an Zuschauern, die Alemannia derart tragen, dass sie gute Chancen auf den Aufstieg hat, hofft der frühere Mittelstürmer auf ein Happyend am Saisonende.