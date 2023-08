Euopamarkt in Aachen : 300 Aussteller rund um Dom und Rathaus

Schmiedekunst im Schatten von Dom und Rathaus: Am ersten Septemberwochenende ist es wieder so weit. (Archivbild) Foto: Andreas Herrmann

Aachen Kunsthandwerk und Design vom Feinsten: Der Europamarkt geht wieder am ersten Septemberwochenende rund um Dom und Rathaus in Aachen über die Bühne.

Rund 300 Aussteller aus ganz Europa erwarten Besucherinnen und Besucher am 2. und 3. September beim Europamarkt in der Aachener Innenstadt. Innerhalb von 47 Jahren hat er sich aus bescheidenen Anfängen zu einer sehr großen und bekannten Veranstaltung entwickelt. Seit 1976 organisiert die Handwerkskammer Aachen die Schau, die auf Qualität im Handwerksdesign setzt.

Beim Designforum in der Aula Carolina präsentieren sich junge Handwerksdesignerinnen und -designer mit ungewöhnlichen Objekten und Ideen. Sie können sich und ihre Produkte so darstellen und auf dem Weg in die Selbstständigkeit ausprobieren. Dieses Mal findet keine Verkaufsausstellung statt, sondern die Studierenden des 3. und 5. Semesters zeihen ihre Arbeiten und repräsentieren damit das Studium an der Akademie für Handwerksdesign der Handwerkskammer Aachen.